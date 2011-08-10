На Донеччині за 7 місяців вилучено понад 750 тонн незаконно видобутого вугілля

На Донеччині за 7 місяців поточного 2011 року міліція вилучила понад 750 тонн незаконно видобутого вугілля.

Про це УНІАН повідомили у Відділі по зв`язках із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні також йдеться, що за вказаний період правоохоронці у місцях незаконного видобутку вугілля вилучили 85 одиниць різного устаткування - пересувні електростанції, компресори, лебідки, а також 5 одиниць автотехніки.

Усього від початку року у сфері надрокористування у регіоні було порушено 128 кримінальних справ, із них 41 направлено до судів і 33 - розглянуто. Загальна сума штрафів, накладених судами під час розгляду кримінальних справ даної категорії, становить 268 тис. грн.

Також у повідомленні зазначається, що від початку року міліція виявила і задокументувала 55 організаторів цих так званих «копанок», двоє із них були керівниками державних підприємств і сприяли незаконному видобутку корисних копалин: за наявності забороняючих документів вони організували видобуток вугілля на закритій шахті. Зараз цей факт розслідується.