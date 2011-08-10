Азаров доручив з 2012 р. розпочати впровадження програми енергозаміщення для котелень

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству освіти, Мінрегіонбуду, Агентству екологічних інвестицій, Міненерговугіллю розробити і вже з наступного року розпочати поетапне впровадження програми енергозаміщення для котелень навчальних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у вступному слові під час відкриття засідання Кабінету міністрів України.

М.АЗАРОВ також доручив Міністерству фінансів у проекті бюджету на 2012 рік передбачити відповідні кошти.

Як наголосив М.АЗАРОВ. необхідно «навчальні заклади зробити прикладом застосування енергоефективних технологій». «Втрати тепла треба звести до мінімуму», - додав він.

За словами голови уряду, необхідно «послідовно модернізувати котельні, які можна перевести на альтернативне, більш економічне, ніж газ, джерело енергії».

Як підкреслив М.АЗАРОВ, необхідно залучати інвесторів, у яких є сучасні енергоефективні технології.

Прем’єр зауважив, що для цього необхідно використовувати кошти, отримані від продажу квот за Кіотським протоколом.