Експерти: розвиток відновлюваної енергетики - запорука економічної ефективності промисловості та ЖКГ

Розвиток відновлювальної енергетики є запорукою економічної ефективності вітчизняної промисловості та житлово-комунального господарства на тлі постійного подорожчання традиційних видів енергоносіїв, вважає член ради Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України (АПЕУ), директор ТД "Бізнес Форум" Сергій АПАЛЬКОВ.

"Житлово-комунальний та індустріальний сектори вже сьогодні потребують інтенсивного переходу на більш ефективні альтернативні види енергії, тому що за великим рахунком вони вже є економічно неефективними при існуючій ціновій політиці на традиційні енергоносії", - сказав він на прес-конференції у Києві.

Експерт впевнений, що чим більше країни Європи будуть скорочувати споживання природного газу, тим швидше і сильніше цей енергоносій дорожчатиме для України, оскільки його виробники будуть прагнути компенсувати зниження доходів від експорту.

Співвідношення відновлюваної і традиційної енергетики в енергобалансі - це питання компромісу між нафтогазовим і промислово-економічним лобі в країні, вважає член ради АПЕУ.

"Є два шляхи: або відновлювальна енергетика буде інтенсивно розвиватися, і тоді наша економіка буде ефективною, а країна - незалежною. В іншому випадку, на мій погляд, Україна втратить економічну незалежність", - підкреслив експерт.

Голова Української асоціації виробників альтернативного твердого палива (УАВАТП) Іван НАДЄІН в свою чергу зазначив, що за оцінками Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Україна до 40% потреб країни в енергії може покривати за рахунок поновлюваних джерел.

Однак поки в Україні використовується менше 1% потенціалу поновлюваних джерел енергії. Розвиток же альтернативної енергетики і, як наслідок, скорочення споживання традиційних енергоносіїв, за його словами, посилило б позиції України в переговорах про імпорт палива, зокрема, з Росією по газу.

"Тому розвиток відновлюваної енергетики, використання потенціалу поновлюваних джерел має стати основою нашої енергетичної політики. Для цього потрібна політична воля", - зазначив І. НАДЄІН.