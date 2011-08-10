Соколовський просить суд не викликати його на допит у справі Тимошенко до 1 вересня

Колишній радник Президента України Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ звернувся до Печерського районного суду Києва з проханням не викликати його в якості свідка на допит у справі проти екс-прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з 10 серпня до 1 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною заявою Б. СОКОЛОВСЬКИЙ звернувся сьогодні до суду.

Він пояснює свою заяву строковою «необхідністю особистого (стан здоров'я) і виробничого характеру».

За словами Б. СОКОЛОВСЬКОГО, у цей час він буде працювати за межами Києва під керівництвом свого начальника - народного депутата України Віктора МАТЧУКА.

«Тому прошу в цей період не викликати мене до суду в якості свідка, оскільки це суперечить моєму, на жаль, амбулаторному лікуванню», - зазначив Б. СОКОЛОВСЬКИЙ в своїй заяві.

У той же час Б. СОКОЛОВСЬКИЙ повторно попросив Печерський суд «публічно спростувати неправдиву інформацію, поширену судом 4 серпня цього року, у тому числі через ЗМІ», про те, що він нібито ухилявся від дачі свідчень у період перебування в Києві.

Б. СОКОЛОВСЬКИЙ також вимагає від суду публічно вибачитися перед ним за поширення неправдивої інформації.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня суддя Печерського районного суду Києва Р. КІРЄЄВ постановив звернутися до Генеральної прокуратури щодо встановлення місця проживання колишніх Президента України Віктора ЮЩЕНКА, міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА, радника глави держави Б. СОКОЛОВСЬКОГО і першого заступника глави Секретаріату Президента Олександра ШЛАПАКА для виклику їх на допит як свідків у кримінальній справі проти екс-прем'єр-міністра Ю. ТИМОШЕНКО щодо підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Рішення було прийнято за клопотанням Ю. ТИМОШЕНКО та її захисту, які зазначали, що суд неодноразово направляв повістки про виклик цим особам, але вони не з'являються в суді.

8 серпня Б. СОКОЛОВСЬКИЙ звернувся до Печерського райсуду Києва із відкритим зверненням, у якому просив суд вибачитися перед ним за моральну шкоду, завдану публічною заявою про систематичну неявку до суду як свідка у справі екс-прем'єра та доручення Генпрокуратурі встановити місце його перебування.