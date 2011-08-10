Польський ING OFE придбав 8,5% акцій української Coal Energy

Польський приватний пенсійний фонд ING Otwarty Fundusz Emerytalny на початку серпня придбав 8,5% акцій української компанії Coal Energy, запропонованих у рамках первинного розміщення на Варшавській фондовій біржі.

Згідно з повідомленням компанії, переданим УНІАН, польський фонд, який завершив операцію 3 серпня, придбав 3826416 акцій.

Як повідомляв УНІАН, Coal Energy продав в рамках проведеного наприкінці липня - початку серпня IPO 25% своїх акцій за понад 80 млн доларів.

Компанія продала папери за ціною близько 20 злотих за штуку при визначеній максимальній у проспекті емісії 32 злотих.

Сьогодні вранці акції компанії торгувалися в межах 16,6-17,5 злот. за штуку.

Довідка УНІАН. Активи Coal Energy, яка володіє 10 шахтами, гірничозбагачувальною фабрикою і фабрикою з переробки вуглевмісних відходів, на 31 березня 2011 року становили майже 90 млн доларів.

Компанія за 9 місяців фінансового 2011 року, що закінчився 30 червня, отримала чистий прибуток майже 30 млн доларів у порівнянні з близько 5 млн за весь 2010 рік.

75% акцій компанії належать голові ради директорів Віктору ВИШНЕВЕЦЬКОМУ та його родині.