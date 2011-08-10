На Донеччині з 90% перевірених шахтних копрів заборонено експлуатацію більше половини

На шахтах Донецької області станом на 9 серпня за результатами перевірки понад 90% металевих копрів, більше половини були заборонені для експлуатації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби гірського нагляду та промислової безпеки Україні, через виявлені порушення заборонено експлуатацію 62 копрів з 109 обстежених.

На даний момент з 5 вугільних підприємств вже усунули виявлені порушення і отримали дозвіл на відновлення призупинених робіт.

У прес-службі зазначили, що остаточна інформація буде оприлюднена після закінчення перевірок. Також, згідно з графіком, до жовтня 2011 року в регіоні триватимуть перевірки технічного стану баштових копрів, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня в місті Макіївці Донецької області на шахті ім. Бажанова сталося обвалення копра скіпового ствола - надшахтної споруди, в якому розміщуються шахтні підйомні установки.

Баштовий копер заввишки 68,7 метрів був побудований у 1953 році.

У результаті аварії загинули 11 працівників шахти, ще четверо отримали травми різного ступеня тяжкості.

Прокуратура Донецької області порушила справу за фактом обвалення копра на шахті ім. Бажанова за ч.2 ст. 272 КК України («Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою»).