Ситуація з розмитненням зрідженого газу загрожує розвитку ринку моторного палива – експерт

Опубліковані 5 серпня поправки до Податкового кодексу роблять необгрунтованим проведення процедури з відбору проб з імпортних партій зрідженого газу.

Таку думку висловив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій КУЮН, відповідаючи на питання слухачів Літньої школи нафтотрейдерів, що проходить в Лондоні з 1 по 19 серпня, повідомили УНІАН у компанії.

«Формально обов`язковий відбір проб було впроваджено для боротьби з ухиленням від сплати акцизного збору, оскільки раніше підакцизними були лише основні різновиди зрідженого газу. Проте законодавець в останніх змінах до Податкового кодексу максимально розширив перелік товарної номенклатури зріджених газів, включаючи навіть деякі сировинні позиції, внаслідок чого тепер весь зріджений газ обкладається акцизом. У свою чергу це позбавляє будь-якого сенсу подальший аналіз LPG, що імпортується”, – заявив український експерт.

Тим часом, за його словами, формально залишається відкритим питання визначення коректної митної вартості зрідженого газу, від чого залежить величина ПДВ.

«Українські митники прекрасно впоралися з цим завданням щодо світлих нафтопродуктів, використовуючи котирування світового ринку. Тому триваюча тяганина із застосуванням аналогічного досвіду щодо зрідженого газу закономірно починає викликати підозри щодо умисного створення проблем суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності з метою, що легко вгадується», – заявив С.КУЮН.

За словами директора «А-95», згадана ситуація з розмитненням призводить до відчутного подорожчання зрідженого газу в середньому на 35 коп./л, а також до небажання зарубіжних вантажовласників відправляти до України цей продукт, оскільки це призводить до дестабілізації циклу обороту вагоноцистерн і, відповідно, знижує рентабельність операцій.

«У глобальному сенсі комплекс цих несприятливих чинників загрожує подальшому розвитку ринку зрідженого газу, оскільки веде до подорожчання цього енергоносія, що набирає популярність завдяки своїй дешевизні порівняно з бензином», – заявив директор «Консалтингової групи А-95».

За оцінкою фахівця, цього року споживання LPG в Україні може досягти 1 млн. тонн, що виведе країну в трійку найбільших європейських ринків після Польщі і Туреччини. У свою чергу такий обсяг замістить фактично аналогічну кількість бензину, який безперервно дорожчає під тиском світового ринку, і знизить вплив вихлопних газів на навколишнє середовище.

Як повідомлялося, з 9 липня українська митниця відновила вимогу проведення аналізу проб зрідженого газу, що ввозиться, що спочатку призвело до повного блокування поставок і далі – різкого зростання цін на український зріджений газ до 10 200 грн./тонна і подальшого подорожчання його на 1 грн./літр у роздробі. Затримка вантажів на 20-30 днів, необхідних за регламентом для проведення аналізів, призводить до зростання цін на зріджений газ за рахунок простоїв залізничних цистерн на 600 грн./тонна (35 коп./літр). Така сама практика відбору проб застосовувалася митниками на початку 2011 р., однак була скасована.