Діючі газові контракти підірвуть основи довгострокової співпраці України і Росії - Азаров

Діючі газові контракти в перспективі підірвуть основи довгострокової співпраці України і Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на російсько-українському економічному форумі.

«Рано чи пізно нерівноправний договір підриває основу довгострокової співпраці. Яким би він не був вигідним на певному етапі для однієї зі сторін, наявність такого нерівноправного договору рано чи пізно підірве і дуже серйозно підірве основи довгострокової співпраці», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день, навіть з урахуванням діючої знижки, ціна на газ для України вище, ніж для деяких споживачів у Європі.

«Навіть з урахуванням тієї знижки, що була обумовлена "харківськими угодами", ціна зараз не є ринковою. Ми зараз маємо ціну на російський газ, який одержуємо, вище, ніж та ціна, за якою одержують газ деякі європейські країни», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому М.АЗАРОВ ще раз наголосив, що Україна не просить ніяких знижок чи преференцій, а хоче перегляду газових контрактів з тим, щоб встановити справедливі умови придбання і транзиту газу.

«Ми говоримо лише про одне – нам треба переглянути цей контракт і зробити його таким, який би відповідав інтересам і Росії, і України, і будувався б лише на ринкових принципах. Тому нам не потрібні ні знижки, і ніякі преференції. Ми хочемо лише одного – щоб була справедливість в наших взаєминах», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва розглядає кримінальну справу за звинуваченням екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО в перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів із Росією в 2009 році.

5 серпня під час дачі свідчень на судовому засіданні з розгляду цієї справи, М.АЗАРОВ заявив, що вважає газові угоди 2009 року «зрадницькими стосовно людей і країни».

Глава уряду повідомив суду, що одержав всі документи, що стосуються підписання угод між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» відразу після того, як обійняв посаду прем`єр-міністра. За його словами, він намагався знайти аргументи для перегляду газових угод 2009 року.

М.АЗАРОВ також повідомив, що після вивчення газових угод 2009 року українська сторона домовилася з Росією про те, що будуть знайдені механізми їх перегляду. «Угоди були підписані на таких умовах, які зробили практично неможливим односторонній вихід України, вони передбачали дуже жорсткі санкції. Я не міг уявити, що такі жорсткі умови могли бути санкціоновані урядом України», - заявив він.

Прем`єр-міністр України також вважає, що газові угоди 2009 року змусили Україну погодитися на підписання в 2010 році «харківських угод», що надали Україні знижку в ціні на природний газ для України і стали «тимчасовим передихом» у подальшому проведенні переговорів з перегляду газових угод 2009 року.

Того ж дня, 5 серпня, суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ ухвалив рішення взяти Ю.ТИМОШЕНКО під варту.

Незабаром після арешту екс-прем`єра Міністерство закордонних справ Росії обнародувало заяву, в якій закликало українську владу ставитися до Ю.ТИМОШЕНКО справедливо, і відзначило, що газова угода 2009 року була укладена у суворій відповідності законодавствам обох країн.

«Всі «газові» угоди 2009 року укладались у суворій відповідності з національним законодавством двох держав і міжнародним правом, і на їх підписання були одержані необхідні вказівки президентів РФ і України», - говориться в заяві.