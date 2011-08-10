Чотири шахти ДВЕК можуть передати в концесію ДТЕК

Шахти «Південнодонбаська № 3», «ім. Скочинського», «Жовтневий рудник» та «Трудівська», що входять в даний час до складу державного об`єднання «Донецька вугільна енергетична компанія» (ДВЕК), можуть перейти в концесію найбільшої приватної енергетичної компанії України ДТЕК.

Про це УНІАН повідомив голова Донецької об`єднаної територіальної організації Профспілки працівників вугільної промисловості України Євген БОНДАРЕНКО.

За його словами, ДТЕК ще з минулого року в рамках механізмів приватноправового партнерства вкладає кошти у розвиток шахт об`єднання (закупівля гірничошахтного устаткування), натомість викуповуючи вугільну продукцію, видобуту ДВЕК (викуповує донька ДТЕК «ДТЕК Трейдинг»). Він уточнив, що в рамках даної схеми ДТЕК інвестував у розвиток шахт об`єднання близько 400 млн. грн.

За словами Є.БОНДАРЕНКА, у випадку схвалення на рівні Міненерговугілля та уряду передачі шахт ДВЕК в концесію після прийняття відповідного законопроекту згадані 4 шахти будуть виділені в окрему юридичну особу, а інші 6 шахт залишаться державними.

«З жовтня може набути чинності закон, що регулює передачу шахт у концесію (рег. № 8632, ще не розглядався парламентом - УНІАН) і з урахуванням всіх необхідних процедур про реальну концесію можна буде говорити з початку наступного року», - сказав Є.БОНДАРЕНКО.

Він також повідомив, що в п`ятницю, 12 серпня, Донецький терком ПРВП планує провести збори з представниками профкомів згаданих шахт, в якому, як очікується, візьмуть участь представники ДТЕК.

У прес-службі ДТЕК офіційно зазначену інформацію не коментують.

Довідка УНІАН. Шахти «Південнодонбаська № 3», «ім. Скочинського» і «Жовтневий рудник» спеціалізуються на видобутку коксівного вугілля. Промислові запаси вугілля марок Г і Ж на шахті «Південнодонбаська № 3» оцінюються в 150 млн. тонн, «ім. Скочинського» (Г, Ж, Т) - 139 млн. тонн, «Жовтневий рудник» (Г, ДГ, Ж) - 96 млн. тонн.

Шахта «Трудівська» спеціалізується на видобутку енергетичного вугілля марки Д. Промзапаси - 78 млн. тонн.

У січні-червні ц.р. на шахтах ДВЕК видобуто 988,2 тис. тонн вугілля, з яких 626,2 тис. тонн - коксівне вугілля.

ДТЕК управляє енергетичними активами System Capital Management (м. Донецьк), 10% акцій якої належить Рінату АХМЕТОВУ.

До вугільного блоку ДТЕК входять ВАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (об`єднує десять шахт), ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), ВАТ «ДТЕК Шахта «Комсомолець Донбасу» і п`ять збагачувальних фабрик.

Вуглевидобувні підприємства енергохолдингу ДТЕК (ТОВ «Донбаська паливно-енергетична компанія», Донецьк) в 2010 році збільшили видобуток рядового вугілля на 8,7%, або 1,528 млн. тонн, у порівнянні з 2009 роком, - до 19,164 млн. тонн.