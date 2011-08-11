Засідання суду у справі Тимошенко розпочалося з допиту Турчинова

У Печерському районному суді м. Києва судовий розгляд кримінальної справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО сьогодні розпочався з допиту колишнього першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА, якого викликано як свідка стороною захисту.

Як передає кореспондент УНІАН, 10 серпня допит О.ТУРЧИНОВА було перервано у зв’язку із тривалістю судового засідання на прохання Ю.ТИМОШЕНКО та її захисту.

Напередодні О.ТУРЧИНОВУ ставили запитання лише екс-прем’єр та її адвокати.