Янукович поїхав до резиденції Президента РФ у Сочі. Головне питання переговорів - газ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що в ході його зустрічі з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ вдасться знайти компроміс з питання ціни на російський газ для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В. ЯНУКОВИЧ сказав в інтерв'ю українським журналістам перед зустріччю з Д. МЕДВЕДЄВИМ, яка пройде сьогодні у Сочі.

«Ми в обов'язковому порядку будемо обговорювати це питання. Я вважаю, в наших інтересах України та Російської Федерації знайти рішення компромісне і ми будемо цього прагнути», - сказав В. ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на питання журналістів про можливість оскарження ціни на російський газ для України і розірвання контракту про постачання газу між «Нафтогазом Україна» і РАО «Газпром» у зв'язку з судовим розглядом щодо колишнього прем'єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

В. ЯНУКОВИЧ під час візиту до Сочі ознайомився з ходом будівництва олімпійських об'єктів в Сочі, і в даний час відправився в резиденцію Президента РФ «Бочаров Ручей», де пройде його зустріч з Д. МЕДВЕДЄВИМ.