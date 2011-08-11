«Нафтогаз» залучив в «Укрексімбанку» кредитну лінію на 625 млн грн

НАК «Нафтогаз України» за результатами проведення процедури закупівлі в одного учасника уклав договір з ВАТ «Державний експортно-імпортний банк» («Укрексімбанк») на надання кредитної лінії на загальну суму 625 млн грн.

Про це сказано у повідомленні компанії, оприлюдненому на інтернет-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредит залучений на період 2011-2012 рр..

Вартість послуг банку в рамках договору складе 120,675 млн грн.

Дата укладення кредитного договору - 4 серпня.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня НАК «Нафтогаз України» заявила, що планує залучити в «Укрексімбанку» кредит у розмірі 625 млн грн для фінансування закупівлі природного газу для закачування до підземних сховищ.

Нагадаємо, станом на 18 липня «Нафтогаз України» накопичила у підземних сховищах 16,9 млрд куб. м природного газу. З початку періоду закачування (15 квітня ц.р.) компанія закачала до ПСГ близько 7 млрд куб. м природного газу.

Довідка УНІАН. Ціна на газ, що купується НАК «Нафтогаз України» у ВАТ «Газпром» (РФ), встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому - 296 дол. за тис. куб. м, у третьому - 354 дол. за тис. куб. м.