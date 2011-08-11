"Газовий" компроміс в інтересах і України, і Росії - Янукович

Питання ціни на газ для України буде обговорюватися сьогодні під час зустрічі президентів України і РФ Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА в Сочі.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента України. За словами В. ЯНУКОВИЧА, знайти компромісне рішення з цього надзвичайно актуального питання двосторонніх відносин України та Росії - в інтересах обох сторін.

«Звичайно, ми в обов'язковому порядку сьогодні будемо обговорювати це питання. Я вважаю, в наших інтересах - і України, і Росії - знайти компромісні рішення. Ми до цього прагнутимемо», - сказав він.