Оголошено конкурс з передачі в концесію «Ровенькиантрацита» і «Свердловантрацита»

Міністерство енергетики та вугільної промисловості оголосило конкурси з передачі в концесію цілісних майнових комплексів (ЦМК) найбільших державних вуглевидобувних об'єднань «Ровенькиантрцит» і «Свердловантрацит» (обидва - Луганська область).

Відповідні оголошення опубліковані в газетах «Урядовий кур'єр» і «Голос України» за 11 серпня.

Згідно з повідомленням, активи підприємств пропонується передати в концесію на 49 років.

Заявки на участь у конкурсі подаються протягом 60 днів з моменту публікації оголошення. Результати конкурсу будуть оголошені протягом 45 днів з моменту проведення конкурсу.

Згідно з повідомленням, вартість ЦМК «Ровенькиантрацит» за підсумками незалежної оцінки склала 2 млрд 447 млн 376,341 тис. грн, в т.ч. вартість основних фондів - 2 млрд 160 млн 376,341 тис. грн. Кредиторська заборгованість об'єднання на початок травня становила 2 млрд 921,563 млн грн.

Вартість ЦМК «Свердловантрацит» за підсумками незалежної оцінки склала 1 млрд 739 млн 536,327 тис. грн., в т.ч. основних фондів - 1 млрд 652 млн 332,962 тис. грн. Кредиторська заборгованість об'єднання на початок травня становила 1 млрд 220,480 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у квітні ц.р. Кабмін дозволив передачу в концесію цілісного майнового комплексу ДП «Ровенькиантрацит». Відповідний конкурс планує провести Фонд державного майна.

Нагадаємо, свій інтерес до участі у концесійному конкурсі щодо «Ровенькиантрацита» і «Свердловантрацита» неодноразово висловлював найбільший приватний енергетичний холдинг України ДТЕК, який є енергетичним напрямом групи СКМ Ріната Ахметова.

Довідка УНІАН. «Ровенькиантрацит» - найбільше державне вуглевидобувне підприємство, створене у 1980 році. В об'єднання входять 27 підрозділів, у тому числі 5 шахт: № 81 «Київська», ім. Вахрушева, ім. Дзержинського, ім. Космонавтів, ім. Фрунзе, шахтоуправління «Ровеньківське», а також 3 збагачувальні фабрики: «Вахрушівська», «Комендантська» і «Ровеньківська». У липні 2010 року «Ровенькиантрацит» і енергохолдинг ДТЕК уклали договір про співпрацю, в рамках якого донецька компанія має намір вкласти у держпідприємство 294 млн грн.

У 2010 році «Ровенькиантрацит» збільшив видобуток вугілля порівняно з 2009 роком на 21,9%, або на 1,084 млн тонн, - до 6,034 млн тонн.

ДП «Свердловантрацит» створено у 1934 році. До складу підприємства входять 26 підрозділів, у тому числі 5 шахт із загальною річний виробничою потужністю 5,25 млн тонн рядового вугілля і 3 збагачувальних фабрики.

У липні 2010 року «Свердловантрацит» і енергохолдинг ДТЕК уклали договір про співпрацю, в рамках якого донецька компанія має намір вкласти у держпідприємство близько 200 млн грн.

У 2010 році «Свердловантрацит» збільшив видобуток вугілля порівняно з 2009 роком на 9,59%, або на 558 тис. тонн, - до 6,034 млн тонн.