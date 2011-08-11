ДТЕК заявляє, що не веде офіційних переговорів щодо активів ДВЕК

Найбільший приватний енергетичний холдинг України ДТЕК (ТОВ «Донбаська паливно-енергетична компанія», Донецьк) заявляє, що в даний момент не веде ніяких офіційних переговорів щодо можливості участі у реформуванні державного вугледобувного об`єднання «Донецька вугільна енергетична компанія» (ДВЕК).

Про це сказано в переданій УНІАН заяві прес-служби холдингу.

«ДТЕК завжди відкрито інформує про свої плани щодо інвестування в те або інше вугільне чи енергетичне підприємство. На даний момент офіційних переговорів щодо участі в реформуванні ДВЕК компанія не проводить», - наголошують у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, голова Донецької об`єднаної територіальної організації Профспілки працівників вугільної промисловості України Євген БОНДАРЕНКО в інтерв`ю УНІАН 10 серпня заявив, що в даний час на рівні профспілок обговорюється можливість передачі в концесію ДТЕК шахт «Південнодонбаська № 3», «ім. Скочинського», «Жовтневий рудник» та «Трудівська», що входять до складу ДВЕК.

За інформацією профспілок, «дочка» ДТЕК «ДТЕК Трейдинг» з 2010 року закуповує вугільну продукцію, видобуту на шахтах ДВЕК. Натомість енергохолдинг проінвестував близько 400 млн. грн. в закупівлю гірничошахтного обладнання для підприємств держоб`єднання.

У п`ятницю, 12 серпня, Донецький терком ПРУП планує провести збори з представниками профкомів згаданих шахт, в якому, як очікується, візьмуть участь представники ДТЕК.

Довідка УНІАН. Шахти «Південнодонбаська № 3», «ім. Скочинського» і «Жовтневий рудник» спеціалізуються на видобутку коксівного вугілля. Промислові запаси вугілля марок Г і Ж на шахті «Південнодонбаська № 3» оцінюються в 150 млн. тонн, «ім. Скочинського» (Г, Ж, Т) - 139 млн. тонн, «Жовтневий рудник» (Г, ДГ, Ж) - 96 млн. тонн.

Шахта «Трудівська» спеціалізується на видобутку енергетичного вугілля марки Д. Промзапаси - 78 млн. тонн.

У січні-червні ц.р. на шахтах ДВЕК видобуто 988,2 тис. тонн вугілля, з яких 626,2 тис. тонн - коксівне вугілля.

ТОВ «Донбаська паливно-енергетична компанія» (ДТЕК, Донецьк) управляє енергетичними активами System Capital Management (м. Донецьк), 100% акцій якої належать Рінату АХМЕТОВУ.

До вугільного блоку ДТЕК входять ВАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (об`єднує десять шахт), ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), ВАТ «ДТЕК Шахта «Комсомолець Донбасу» і п`ять збагачувальних фабрик.

Вуглевидобувні підприємства енергохолдингу ДТЕК в 2010 році збільшили видобуток рядового вугілля на 8,7%, або 1,528 млн. тонн, у порівнянні з 2009 роком, - до 19,164 млн. тонн.