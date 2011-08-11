Вищий госпсуд відмовив "Фаворит-Плюс" у порушенні справи про банкрутство «Енергоатому»

Вищий господарський суд України відмовив у задоволенні касаційної скарги Дочірнього підприємства Всеукраїнської організації інвалідів України "Фаворит-Плюс" в рамках ініційованої ним справи про банкрутство оператора українських АЕС - НАЕК «Енергоатом».

Про це УНІАН повідомили в юридичному відділі НАЕК «Енергоатом» з посиланням на рішення суду, прийняте в середу, 10 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня ц.р. ДП «Фаворит-Плюс» подало в ВГСУ касацію на постанову Київського апеляційного госпсуду від 24 травня, яким підприємству було повторно відмовлено у відкритті провадження у справі про банкрутство НАЕК "Енергоатом".

Довідка УНІАН. 31 березня Господарський суд Києва на підставі закону № 2711 (ним встановлено мораторій на банкрутство підприємств ПЕК до 2013 року) відмовив "Фаворит-Плюс" у визнанні банкрутом НАЕК "Енергоатом".

«Фаворит-Плюс» просила визнати "Енергоатом" банкрутом у зв`язку з непогашенням НАЕК заборгованості за роботи з підвищення радіаційної безпеки експлуатації атомних електростанцій.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК« Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.