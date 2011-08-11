«Краснодонвугілля» виплатив матеріальну допомогу родинам загиблих гірників

ПАТ «Краснодонвугілля» виплатив матеріальну допомогу родинам гірників, які загинули унаслідок аварії на шахті «Суходільська-Східна».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі підприємства.

На 10 серпня повністю виплачена матеріальна допомога 24 родинам на загальну суму – 23,9 млн. гривень. Решті 4 родинам гроші виплатять після врегулювання юридичних питань правоотримувачів членів родин і оформлення необхідних документів.

Раніше керівництво «Краснодонвугілля» заявило, що виплатить по 1 млн. грн. кожній родині загиблого шахтаря. Сплату податків з суми благодійної допомоги компанія узяла на себе – це понад 5 млн. грн., зазначили у прес-службі підприємства. Також «Краснодонвугілля» виплатило родинам неодержану частину заробітної плати, компенсації за невикористану відпустку, компенсацію у розмірі тримісячного заробітку загиблого. Це понад 800 тис. грн.

Також, за даними прес-служби, діти загиблих шахтарів матиму можливість безоплатно навчатися по досягненні відповідного віку у будь-якому учбовому закладі України. Витрати на навчання бере на себе «Краснодонвугілля».

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України (ФСНВ) у Луганській області також почав здійснювати виплату коштів родинам гірників, які загинули унаслідок аварії на шахті «Суходільська-Східна». Як повідомили в управлінні виконавчої дирекції обласного ФСНВ, вчора виплатили кошти родинам 5 загиблих шахтарів. Сьогодні планується перерахувати кошти ще 3 сім`ям. «Виплатять 1 млн. 56 тис. 426 грн. Сьогодні ще 3 людей, пішли проплати – ті, які відділення Краснодона проплачує», - зазначили в управлінні виконавчої дирекції ФСНВ області.

Як запевнили в управлінні, «гроші лежать у відділенні на рахунках», тому, тільки-но надійдуть необхідні документи, виплати здійснюватимуться без затримок.

ФСНВ виплачує обов`язкові державні компенсації: 5-річний заробіток загиблого, призначає щомісячні пенсії з втрати годувальника дітям тощо. Загальний фонд – 11 млн. грн.

Виплати Кабінету міністрів України здійснюються згідно з Розпорядженням №725 від 29 липня 2011 року. Кожній родині виділено по 200 тис. грн. Платежі здійснюватиме Управління соціального захисту населення районної адміністрації Краснодона. Загальний фонд – 5,6 млн. грн.

Родини загиблих шахтарів одержать також допомогу від Пенсійного фонду України. Фонд проводить призначення щомісячних пенсій дітям і батькам загиблих відповідно до законодавства. Загальний фонд – 11 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня на шахті «Суходільська-Східна» (ПАТ «Краснодонвугілля») на горизонті 915 м стався вибух. Загинули 28 гірників, які перебували на аварійній ділянці.