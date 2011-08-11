Держгірпромнагляд: 70% аварій у шахтах трапляються через погану організацію роботи і контролю

Більшість аварій у шахтах трапляється через погану організацію роботи і контролю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Луганську під час наради з питань безпеки у вугільній галузі заявив голова державної служби Держгірпромнагляду Олександр ХОХОТВА.

«Стан промислової безпеки залишається критичним. З початку року травмовано 2,5 тисячі осіб, з них 108 – смертельно. Сталося 12 групових нещасних випадків, під час яких загинуло 47 шахтарів, що становить 44% від усіх загиблих. Найбільше гірників загинуло від вибухів газу і пилу – 29 осіб, обвалення крівлі порід – 24, експлуатації підземного устаткування – 14. 70% нещасних випадків, що трапляються у вугільній галузі, - це недостатня організація виробництва, 20% - застарілі технології, 10% - психофізіологічний стан шахтарів», - зазначив він.

По Луганській області рівень смертельного травматизму в шахтах порівняно з відповідним періодом минулого року зріс більш ніж удвічі – в 2011 році вже загинув 51 шахтар (у 2010 – 24 шахтарі), зазначив О.ХОХОТВА.