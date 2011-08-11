Держгірпромнагляд у серпні вводить особливий режим контролю у вугільній промисловості

Інспектори Державної служби гірничого нагляду і промислової безпеки у серпні працюватимуть в особливому режимі.

Про це заявив голова Держгірпромнагляду Олександр ХОХОТВА під час наради з інспекторами Донецького і Луганського гірничих округів і керівництвом теруправлінь , повідомила УНІАН прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, особливу увагу інспектори надаватимуть дотриманню пилогазового режиму, правил безпеки під час проведення вибухових робіт, дотриманню паспортів кріплення забоїв і т.п.

За даними відомства, з початку поточного року на українських шахтах смертельно травмовані 108 гірників, більшість з яких загинули під час вибухів газу і вугільного пилу.

У відомстві зазначають, що аналіз причин трагедій, які сталися на шахтах Донбаського регіону в липні-серпні 2011 р., свідчить, що в більшості випадків до аварій і загибелі людей призвели порушення вимог безпеки, недотримання технології ведення робіт.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня на шахті «Суходільска-Східна» (ПАТ «Краснодонвугілля») на горизонті 915 м стався вибух. Загинули 28 гірників, які перебували на аварійній ділянці.

Того ж дня в місті Макіївка (Донецька обл.) на шахті ім. Бажанова стався обвал надшахтної споруди, в якій розміщуються шахтні підйомні установки. В результаті аварії загинули 11 працівників шахти, ще четверо людей (3 жінки і 1 чоловік) одержали травми різного ступеня тяжкості.

4 серпня на шахті «Краснокутська» (ДП «Донбасантрацит») стався спалах метану. Постраждали 23 гірники. Один із гірників помер у лікарні 4 серпня.