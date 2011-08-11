«Нафтогаз» планує поставляти на Кременчуцький НПЗ до 3 млн. тонн нафти щорічно

НАК «Нафтогаз України» планує поставляти на Кременчуцький нафтопереробний завод (ПАТ «Укртатнафта») до 3 млн. тонн нафти щорічно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління цінової політики "Укртранснафти" Роман СИДОРАК сьогодні в ході відкритого засідання Національної комісії регулювання електроенергетики.

На своєму засіданні комісія затвердила для «Укртраснафти» тариф на транспортування нафти новим маршрутом МНТ «Південний» - Кременчуцький НПЗ на рівні 19,2 грн./тонна. Довжина маршруту становить 495 км.

Як повідомив представник «Укртраснафти», замовником маршруту виступає НАК «Нафтогаз України». Обсяги транспортування новим маршрутом ще не затверджені, проте попередньо планується поставляти до 3 млн. тонн нафти щорічно, повідомив Р.СИДОРАК, не коментуючи інших подробиць.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртранснафта» НАК «Нафтогаз України» є оператором нафтотранспортної системи України, яка перебуває в експлуатації компанії і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

ПАТ «Укртатнафта» створене у 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.