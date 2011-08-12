Ющенко має відповідати за газові контракти із Росією - лідер фракції НУ-НС

Лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО вважає, що колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО має відповідати за укладені газові контракти із Росією у 2009 році.

Про це він сказав в ефірі «5 каналу», повідомляється на сайті телеканалу.

«Я абсолютно вважаю, що є вина його сама безпосередня в цій справі», - заявив М.МАРТИНЕНКО на запитання щодо відповідальності В.ЮЩЕНКА за підписання цих контрактів. «Згадайте, будь ласка, той час, коли підписувались контракти. Перше - страшенний конфлікт із Росією і Європою. Друге - існує посередник. Третє – Віктор Андрійович не звертає уваги на це питання, принаймні робить такий вигляд. І робить все можливе, щоб будь-який контракт не був підписаний», - зазначив М.МАРТИНЕНКО.

При цьому він додав, що навіть у суді свідки свідчили про те, що В.ЮЩЕНКО відкликав тодішнього керівника «Нафтогазу» Олега ДУБИНУ, «коли наприкінці 2008 року могли ціну підписати набагато нижчу».

За словами М.МАРТИНЕНКА, В.ЮЩЕНКО «повинен буде свідчити по цим питанням у суді».