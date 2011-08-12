Ціни на нафту падають на тлі ситуації на ринках

На світових торгах у п'ятницю, 12 серпня, ціни на нафту знижуються на тлі побоювань щодо негативного впливу волатильності ринків останніх тижнів на процес відновлення економіки США.

Так, вартість вересневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже знизилася на 0,78 долара, або на 0,91%, до 84,94 долара за барель.

Ціна вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent втратила 0,52 долара, або 0,48%, склавши 107,5 долара за барель.

В ході торгової сесії в четвер біржі США відновлювалися після падіння більш ніж на 4% напередодні. Інвестори позитивно відреагували на сильну звітність CISCO Systems і позитивні статдані з ринку праці, передає Bloomberg.