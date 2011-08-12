Газові контракти можуть бути змінені після президентських виборів у Росії - Мартиненко

Голова фракції НУ-НС, керівник парламентського комітету з питань ПЕК Микола МАРТИНЕНКО вважає, що до президентських виборів Росія навряд чи погодиться на зміну газових контрактів з Україною.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі фракції НУ-НС з посиланням на М. МАРТИНЕНКО.

«З одного боку, поступки російського керівництва виглядали б як слабкість в очах російського виборця. З іншого, Москва чітко вказала на необгрунтованість звинувачень української прокуратури в тому, що угоди 2009 року є злочинними - особливо враховуючи, що одним з їх ініціаторів є прем'єр-міністр РФ Володимир ПУТІН», - сказав М. МАРТИНЕНКО.

У той же час, на його думку, влада України повинна продовжувати переговори з Росією заради досягнення принципових домовленостей про коригування угод.

М. МАРТИНЕНКО підкреслив, що Україна має достатньо економічних аргументів для перегляду умов газового контракту. За його словами, мова йде про можливості зниження базової ціни на газ, враховуючи, що за обсягами поставок український газовий ринок є для "Газпрому" найбільшим в Європі, а також те, що компанії "Газпром-збут України" належить 25% ринку збуту. Крім того, необхідно враховувати також рівень поставок газу в літній сезон.

"Крім того, нашим чиновникам замість того, щоб витрачати зусилля на вмовляння Росії та гроші на авіаперельоти в Москву краще направити свою енергію на широке впровадження енергозбереження, на диверсифікацію поставок газу в Україну, диверсифікацію використання різних видів ресурсів", - підкреслив депутат.

М. МАРТИНЕНКО також вважає за доцільне використовувати досвід західних країн, які через суди вимагають від "Газпрому" перегляду цін на газ. "Якщо Росія не хоче йти на компроміс - нашій владі потрібно набратися мужності та звернутися до суду (в Стокгольмський арбітраж). Йти шляхом західних компаній, які подають до "Газпрому" судові позови", - додав він.

Депутат нагадав, що вже дві німецькі компанії - E.ON. та RWE - подали відповідні позови до арбітражу з вимогою перегляду формули ціни на газ, а позов італійської компанії "Edison" вже навіть задоволений.

"Для такого суду українському керівництву потрібна політична воля, вміння тримати неминучий "удар у відповідь", в першу чергу, інформаційний", - зазначив М. МАРТИНЕНКО.