Міненерговугілля планує у вересні підписати з ЄБРР кредитну угоду на 200 млн євро

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України планує у вересні підписати з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) кредитну угоду на суму 200 млн євро для фінансування другої черги реконструкції гідроелектростанцій (ГЕС) Дніпровського та Дністровського каскаду (проект «Реабілітація гідроелектростанцій»).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

У повідомленні наголошується, що в ході переговорів 8-12 серпня в Лондоні з представниками ЄБРР був підписаний протокол і парафована відповідна кредитна угода.

За словами директора департаменту стратегічної політики, інвестицій і ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля Микити КОНСТАНТИНОВА, кредитні кошти будуть спрямовані на реконструкцію гідроагрегатів, електромеханічного обладнання, заходи з підтримки безпеки гребель.

За його словами, в результаті реконструкції, термін безпечної експлуатації ГЕС повинен збільшитися на 30-40 років, маневрені потужності - зрости, щонайменше, на 155 МВт, виробництво електроенергії - збільшитися на 213 ГВт/год

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня Кабінет міністрів України схвалив залучення ВАТ «Укргідроенерго» кредиту ЄБРР на 200 млн євро на реалізацію проекту реабілітації гідроелектростанцій компанії.

Повна вартість проекту «Реабілітація ГЕС» становить 690 млн євро. Очікується, що для реалізації проекту, співфінансування в обсязі 200 млн євро також надасть Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

За підсумками реалізації проекту оновлення обладнання електростанцій "Укргідроенерго" встановлена ​​потужність її ГЕС та ГАЕС збільшиться на 10%. Крім максимального використання виробничих потужностей також буде збільшена надійність і ефективність роботи ГЕС та ГАЕС, буде досягнутий більш високий рівень безпеки експлуатації гідротехнічних споруд та поліпшена екологічна ситуація в навколишньому середовищі в районі басейну Дніпра.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укргідроенерго» створено на початку 2004 року шляхом об'єднання державної акціонерної гідрогенеруючої компанії «Дніпрогідроенерго» і державної акціонерної енергогенеруючої компанії «Дністрогідроенерго». Загальна встановлена ​​потужність дев'яти гідроелектростанцій, які експлуатує компанія, становить 5007,6 МВт.