Зарубіжні нафтотрейдери асоціюють Україну з корупцією і непередбачуваністю - експерт

Зарубіжні нафтові компанії як і раніше насторожено ставляться до розвитку свого бізнесу в Україні через корупцію, непрозорі, незрозумілі та нерівні для всіх учасників правил гри на ринку.

Про це заявив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій КУЮН за підсумками спілкування зі слухачами Літньої школи нафтотрейдерів, що проходить у Лондоні, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

«Відносно Україні у зарубіжних нафтових компаній як і раніше вкрай насторожене ставлення, яким ми зобов'язані глобальної корупції. Саме цей ключовий фактор породжує рейдерські захвати галузевих підприємств, свавілля митників, загадкові аукціони з розподілу ресурсів держкомпаній та дивні ініціативи на кшталт мит на імпорт нафтопродуктів», - сказав експерт.

При цьому він звернув увагу на те, що в кожній країні існують свої особливості та проблеми для іноземного бізнесу, але Україна на загальному тлі починає лідирувати.

«Умови роботи нагадують специфіку афганського ринку, де одним з невід'ємних елементів діяльності є домовленості з польовими командирами талібів», - зазначив С. КУЮН.

У той же час, директор «Консалтингової групи А-95» сказав, що сьогодні уряд розглядає ряд найважливіших для галузі питань, від вирішення яких залежатиме, яким шляхом піде паливний ринок України. «Це може бути шлях нафтовидобувних країн СНД чи Європи, яким відповідно властива монопольна і ринкова системи функціонування ринку», - сказав С. КУЮН.

За словами експерта, роботу першої моделі ми сьогодні можемо спостерігати в Росії та Казахстані. «Найбагатші нафтовидобувні країни сьогодні відчувають дефіцит нафтопродуктів і на 10-15 років відстають від Європи за стандартами якості моторних палив», - заявив С. КУЮН.

На його думку, це викликано невільним ціноутворенням і, як наслідок, закритістю даних ринків від поставок палива ззовні, що в свою чергу обумовлює монопольну структуру ринку.

Між тим, експерт звернув увагу на те, що ринок України сьогодні має близько 10 джерел імпортних поставок і три внутрішніх виробника, що забезпечує посилену конкуренцію як за ціною, так і за якістю.

«Більше 90% бензину А-95 в національному балансі відповідає вимогам Євро-4 і Євро-5, тоді як Росія сьогодні повертається до Євро-2, а Казахстан найближчими роками тільки планує перехід на Євро-3», - сказав він.

Крім того, директор «Консалтингової групи А-95» проінформував, що в ході його презентації ряд компаній-імпортерів, що працюють на українському ринку, попросили оцінити ймовірність введення імпортних мит.

Зі свого боку С. КУЮН зазначив, що з професійної точки зору передумов для введення мит немає, тому все буде залежати від позиції ключових політичних фігур в українському уряді, здатних впливати на це питання. «Не виключено, що питання мит стане розмінною позицією в постійному торзі урядової еліти між собою. Однак проблема в тому, що введення мита на імпорт палива підвищить внутрішні ціни на 15-20 центів за літр, що призведе до невдоволення населення і зниження електоральної підтримки всієї правлячої партії», - заявив С. КУЮН.