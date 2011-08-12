Медведєв закликав Януковича не політизувати співпрацю в газовій сфері

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ у розмові з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ закликав не політизувати російсько-українську газову співпрацю.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на джерело в Кремлі.

Зазначається, що зустріч лідерів двох країн відбулася у четвер у Сочі.

"Президенти обговорили основні питання, включаючи участь України в Митному союзі і проблематику газової співпраці... З російського боку було наголошено на необхідності дотримання діючих зараз угод у сфері газової співпраці і неприпустимості політизації цього питання", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, "сторони домовилися продовжувати пошук нових проектів у цій сфері".