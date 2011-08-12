Україна збільшила імпорт газу вдвічі – до 8 млрд. дол.

Україна в січні-червні п.р. збільшила імпорт природного газу удвічі, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 7 млрд. 952,463 млн. дол. Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, обсяг імпорту природного газу у січні-червні п.р. у загальному обсягу імпорту становив 20,7%.

Водночас, як відзначили у Держкомстаті, у січні-червні п.р. Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 11,1%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 2 млрд. 216,033 млн. дол.

Обсяг імпорту нафти у загальному обсягу імпорту в січні-червні п.р. становив 5,8%.

Експорт природного газу і сирої нафти з газовим конденсатом у січні-червні п.р. Україна не здійснювала.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна збільшила імпорт природного газу на 17,7%, порівняно з 2009 роком, - до 9 млрд. 392,940 млн. дол. Обсяг імпорту природного газу у 2010 році у загальному обсягу імпорту становив 15,5%.

У 2010 році Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 39,5%, порівняно з 2009 роком, - до 4 млрд. 171,265 млн. дол. Обсяг імпорту нафти в загальному обсягу імпорту в 2010 році становив 6,9%.