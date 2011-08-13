«Енергоатом» залучив у «Чеського експортного банку» кредити на 748 млн. чеських крон

НАЕК «Енергоатом» залучив у АТ «Чеський експортний банк» кредити (2 лота) на суму 747,898 млн. чеських крон (в еквіваленті, 1 чеська крона - приблизно 0,47 грн.).

Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому на сайті Державних закупівель.

Кредитна лінія (перший лот) в 84,150 млн. крон надана терміном на 5 років. Кошти використають для фінансування поставок стелажів ущільненого зберігання палива для енергоблоку № 5 Запорізької АЕС. Вартість обслуговування цієї лінії становить 17,078 млн. крон.

Кредит на 663,748 млн. крон (другий лот) буде використаний для придбання системи управління та захисту для Запорізької АЕС та Хмельницької АЕС. Кошти будуть надаватися поетапно: перший транш 136,291 млн. крон - в 2011 році терміном на 5 років, другий транш 261,938 млн. крон в 2012 році терміном на 5 років; третій транш 265,519 млн. крон - в 2013 році терміном на 5 років. Вартість кредиту становить 132,253 млн. крон.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році «Енергоатом» залучив кредит у «Чеського експортного банку» на суму 11,2 млн. євро, в квітні ц.р. - на 114,983 млн. чеських крон.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК« Енергоатом »- найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.