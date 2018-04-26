Чи здатна Україна озеленити власну енергетику?

Зелена економіка у всьому світі набирає обертів. Цілком можливо, що після інформаційного XX століття, XXI ознаменується розвитком зелених технологій. Зелений вектор може стати реальним напрямком модернізації економіки України та ребрендингу держави.

Світовий тренд

Сталий розвиток знову на порядку денному світового співтовариства. У 2012 році на всесвітньому саміті в Ріо-де-Жанейро, через двадцять років після першого саміту, обговорюватимуть вирішення проблеми згубного впливу на екологію збільшення до 2050 року на третину кількості населення. Ця тенденція підриває можливість забезпечити зростаючі потреби світової економіки. Завдання в тому, аби знайти правильний підхід до економічного зростання - тобто розвиватися, але не рубати гілку, на якій сидимо. Як забезпечити добробут людей, при цьому, наприклад, не збільшити споживання енергетичних ресурсів - одна з ключових проблем на міжнародній арені.

Організатори саміту вважають, що саме зелена економіка може вирішити комплекс завдань - підвищити рівень життя і соціальної рівності, істотно знизивши екологічні ризики і дефіцити. Підготовлені до саміту доповіді ООН показують, що розвиток галузей зеленої економіки призведе до інвестицій і створення робочих місць, у тому числі, в країнах, що розвиваються. Вже сьогодні, багатомільйонні інвестиції у відновлювану енергетику прийшли до країн Африки (наприклад, в Кенії за кілька років було проінвестовано близько 1 млрд. дол. США). Ці факти, розвінчують два поширені міфи: зеленою може бути тільки розвинена економіка; екологізація не сумісна з економічним зростанням.

Фінансова криза тільки додала популярності зеленій економіці. Так вийшло, що саме нафта (а точніше ціни на неї) стали символом надмірного споживання та фінансових спекуляцій, які вилилися у кризу. Після економічного потрясіння всі побачили, що зелені галузі не так багато втратили, в порівнянні з іншими секторами світової економіки. Нарешті, бізнес розуміє, що існуюча парадигма розвитку вичерпала себе, і, що економіка потребує нових джерелах зростання.

Капітал: види і підвиди

Основою зеленої економіки є природний капітал. Цим терміном описують різні екосистеми, які відновлюються, природні ресурси - рослинність, тваринний світ. Точного визначення зеленої економіки на сьогоднішній день не існує, але до неї відносять такі галузі як відновлювана енергетика, енергоефективність, громадський транспорт, стійке землеробство, забезпечення біорізноманітності, сферу природоохоронних послуг.

Людство більше цінує те, чого не вистачає. За оцінками, наведеними у доповіді ООН, до 60% товарів і послуг, отриманих завдяки екосистемам критично важливим для забезпечення життєдіяльності, вироблені або з порушенням принципів сталого розвитку, або ж сам процес завдав їм істотної шкоди.

Вже сьогодні впроваджується ініціатива враховувати динаміку приросту природного капіталу у ВВП. Логіка проста - якщо не можна щось порахувати, то і складніше це зберегти або примножити.

Зелена енергетика в цифрах

Чиста або зелена енергетика - одна з найперспективніших галузей зеленої економіки. Про це свідчить статистика зайнятості у сфері динаміки надходження інвестицій. Зокрема, “чиста енергетика” створює все більше робочих місць в США. Наприклад, за даними Pew Сenter, (http://www.pewcenteronthestates.org/uploadedFiles/Clean_Economy_Report_Web.pdf) з 1998 по 2007 рік кількість робочих місць (білих і синіх комірців) в даному секторі зросла на 9,1%, в той час, як всього в економіці США на 3,7%. Окрім зростання зайнятості, також змінюється розподіл робочих місць між галузями енергетики.

Темпи зростання інвестицій у зелену енергетику (в середньому на 33% за 2002-2009 рр.) випереджають інші галузі. В ООН підрахували, що необхідно інвестувати близько 2% світового ВВП в період 2010-2050 рр.. на наукові дослідження, навчання, нові технології і на розгортання зеленої інфраструктури. За підрахунками ряду дослідницьких центрів, тільки на боротьбу з глобальним потепління необхідно залучити близько 500 млрд. - 1 трильйона дол. США в рік в найближчі 10 років.

Озеленити “коричневу” енергетику

Наразі український енергетичний сектор далекий від принципів зеленої економіки і активно проїдає природний капітал. Сільськогосподарська продукція та енергія - ресурси, попит на які зі збільшенням кількості людей на землі буде зростати в першу чергу. Тому озеленення традиційної енергетики - важливий етап сталого розвитку кожної держави.

Незважаючи на бурхливі темпи розвитку вітрової та сонячної енергетики в Україні, структурні зміни в енергобалансі відбуватимуться протягом тривалого періоду. Орієнтуючись на оновлену енергетичну стратегію, можна зробити висновок, що відновлювана енергетика не витіснить вугілля з енергобалансу країни найближчі 20-30 років.

Тому, варто стимулювати не тільки розвиток поновлюваних джерел енергії, а й озеленення, так званої, “коричневої енергетики”. Наприклад, можливий симбіоз. Низка великих ТЕС в Польщі поряд з вугіллям активно спалюють брикети з біомаси. У той час, як в Україні на законодавчому рівні заборонено використовувати декілька видів твердого палива одночасно.

Крім того, уповільнити використання природного капіталу через спалювання вугілля можна через підвищення ефективності виробництва та споживання енергії. Висока ефективність - це, перш за все, нові технології, нове устаткування - по обидва боки ліній електропередач.

Нарешті, озеленення енергетики передбачає утилізацію відходів. Тут, мабуть, в Україні спостерігається найменший прогрес. Відсутня інфраструктура і законодавство для переробки і подальшого використання шлаків і димових газів. Просто висипати на дорогу шлак не складно, але для будівництва європейського рівня доріг потрібні певні параметри і технології. Проте західні технології утилізації часто не підходять до місцевої сировини - їх потрібно адаптувати до місцевих реалій. Нарешті, даний підсектор не розвивається ще й тому, що в Україні спостерігається надлишок сировини для будівництва, рента на його видобуток відносно низька.

Зелений вектор - державний імідж

Озеленення української економіки може радикально змінити імідж держави. В України, як держави, немає усталеного бренду - хтось бачить в ній сільськогосподарську країну, хтось - промислову, а хтось транзитну територію. Проте немає сумнівів у тому, що Україна володіє значним обсягом природного капіталу. Але його потенціал з кожним роком зменшується.

Якщо в багатьох країнах зелений вектор, вимагає переорієнтації існуючих інвестиційних потоків, то для України проблемо залучити кошти навіть у коричневу економіку. А тому, курс на модернізацію, навіть без приставки «зелена» можливий тільки в результаті поліпшення інвестиційного клімату в країні. Досвід показує, що для цього необхідно відкоригувати політику надання субсидій, створити ринкову інфраструктуру. Це дозволить державі не бігти за швидкісною електричкою під назвою «Європа», а увійти разом з нею у наше спільне «завтра».

Ігор Богатирьов, координатор проекту «Стратегія інтеграції України до Європейського енергетичного співтовариства»