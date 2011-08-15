Печерський суд продовжив розгляд справи проти Тимошенко

Сьогодні Печерський районний суд м. Києва продовжив розгляд кримінальної справи, порушеної проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за звинуваченням у перевищенні службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, у залі судового засідання присутні адвокати екс-прем’єр-міністра та її захисники – чоловік Олександр ТИМОШЕНКО та донька Євгенія КАРР.

Також у залі засідань перебуває група народних депутатів.

Перед початком судового засідання народні депутати вручили Ю.ТИМОШЕНКО на честь учорашнього свята Маковея букет польових квітів та маку, який їй передав Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ. У відповідь на це екс-прем’єр сказала: «Дякую всім за те, що в такий тяжкий момент ви тут».

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд м. Києва 5 серпня задовольнив клопотання прокурорів про взяття Ю.ТИМОШЕНКО під варту. Екс-прем`єр з 5 серпня перебуває у Лук’янівському СІЗО.

Сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО доставили до суду о 07.50. На Хрещатику лідера опозиції зустрічали учасники акції протесту проти політичних репресій в Україні.