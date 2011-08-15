Кірєєв відмовився розглядати клопотання про звільнення Тимошенко з-під варти

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ відмовився поки що розглядати клопотання про звільнення екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з-під варти.

Про це повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, захисники Ю.ТИМОШЕНКО просили перед допитом свідка розглянути клопотання про зміну запобіжного заходу екс-прем`єру, але суддя Р.КІРЄЄВ заявив, що клопотання розглядатимуться після допиту свідків.

Наразі суд розпочав допит як свідка заступника директора Інституту держави і права імені Корецького Володимира НАГРЕБЕЛЬНОГО.

Як повідомлялося, Інститут держави і права імені Корецького проводив науково-правову експертизу відповідності законодавству України газових контрактів від 19 січня 2009 року.

Як заявила під час допиту у суді колишня заступниця генерального прокурора Тетяна КОРНЯКОВА, відповідно до висновку Інституту, директиви делегації НАК "Нафтогаз України" на переговори з ВАТ "Газпром" стосовно укладення контрактів з продажу природного газу та контрактів про обсяги та умови транзитного газу через територію України, підтверджені Ю.ТИМОШЕНКО від 19 січня 2009 року, не можуть кваліфікуватися як директиви уряду, підтвердження яких регулюється законодавством України.

В обвинувальному висновку міститься обвинувачення на адресу Юлії Тимошенко в тому, що вона підписала директиви уряду на укладення газових контрактів між "Нафтогазом" та "Газпромом", на що не мала повноважень згідно з Законом "Про Кабінет Міністрів" та регламентом Кабміну. Захист екс-прем’єра доводить, що Ю.ТИМОШЕНКО підписала не директиви уряду, а своє особисте доручення керівнику "Нафтогазу".