Експерт: директиви Тимошенко «Нафтогазу» були способом здійснення її повноважень

В Інституті держави і права НАН України імені Корецького вважають, що директиви екс-прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО НАК «Нафтогаз Українb» були способом здійснення її повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Печерського районного суду Києва у справі Ю. ТИМОШЕНКО заявив заступник директора згаданого інституту Володимир НАГРЕБЕЛЬНИЙ, якого суд допитує як свідка у справі.

За його словами, Генеральна прокуратура двічі зверталася до інституту з проханням надати експертну оцінку і він двічі робив її. І ці матеріали містяться в матеріалах справи.

В. НАГРЕБЕЛЬНИЙ зазначив на початку допиту, що не може виступати свідком по даній ситуації, оскільки йому не відомі обставини, які містяться в матеріалах справи, а він може дати лише експертні оцінки і пояснення.

Зокрема, В. НАГРЕБЕЛЬНИЙ зауважив, що у наданих їм висновках «абсолютно чітко прописано, що у нас в чинному законодавстві немає терміна «директива». «Тому, на моє глибоке переконання, потрібно дивитися не на назву, не на форму, а на зміст документа», - додав він. Науковець поінформував, що в словниках термін «директива» має близько десяти синонімів.

В. НАГРЕБЕЛЬНИЙ зауважив, що з юридичної точки зору, якщо контракти укладалися суб'єктами господарювання, це підпадає під дію закону про зовнішньоекономічну діяльність, який не передбачає терміну «директива».

«У той же час, прем'єр-міністр держави не є, образно кажучи, директором ЖЕКу або директором об'єднання «Азот». Колеги з Європи дивувалися, що ми намагаємося в законі про Кабінет Міністрів виписати всі повноваження. Я прийшов до висновку, що органи державної влади повинні діяти у спосіб, передбачений законами України та Конституцією. Але у нас, на превеликий жаль, виписані повноваження, але відсутній спосіб їх виконання. І я прийшов до висновку. Я вважаю це (директиви) способом виконання повноважень до НАК «Нафтогаз». Тому це не є перевищенням повноважень», - сказав В. НАГРЕБЕЛЬНИЙ.

Продовжуючи тему, він зауважив, що оскільки немає чіткого визначення, що таке директива, він зробив висновок, що це потрібно сприймати як спосіб доручення прем'єр-міністром керівнику особливого суб'єкта господарювання на виконання повноважень.

«У висновках дійсно міститься висновок про невідповідність договорів (між Україною і Росією по газу - УНІАН) тодішньому законодавству. Але в будь-якому випадку будь-яких правових наслідків це не має, якщо їх недійсність прямо не встановлена ​​або в судовому порядку вони не визнані неправомірними. Отже, вони є дійсними», - сказав В. НАГРЕБЕЛЬНИЙ.