Україна за півроку збільшила транзит газу до країн Європи на 14,5%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Україна», за оперативними даними, у січні-липні збільшила транзит природного газу до країн Європи на 14,5%, або на 8,067 млрд куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 63,851 млрд куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні відзначається, що загальне транспортування газу по газотранспортній системі України в січні-липні збільшилося на 10,3%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 97,175 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Україна» збільшила транзит природного газу до країн Європи на 2,8%, або на 2,58 млрд куб. м, порівняно з 2009 роком, до 95 млрд 426,27 млн куб. м.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України.

Станом на 01.01.2011 року газотранспортна система ДК «Укртрансгаз» складається з 72 компресорних станцій, 110 цехів і 1451 газорозподільних станцій (ГРС). Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відводів становить 38,6 тис. км, МГ - 22,2 тис. км, і 16,4 тис. км газовідводів. Пропускна здатність ГТС України складає: на вході - 288 млрд куб. м, на виході - 178,5 млрд куб. м, в т.ч. в країни Європи - 142,5 млрд куб. м.