Ладижинська ТЕС збільшила виробництво електроенергії на 4%

У січні-липні 2011 року Ладижинська теплова електростанція збільшила виробництво електроенергії на 4%, або 77 млн кВт/год/, порівнянj з аналогічним періодом 2010 року - до 2 млрд кВт/год.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник електростанції.

Зокрема, у липні 2011 року Ладижинська ТЕС збільшила виробництво електроенергії на 13,77%, або на 38 млн кВт/год, порівняно з червнем 2011 року - до 314 млн кВт/год. В порівнянні з липнем минулого року виробництво електроенергії збільшилося на 2,95%, або на 9 млн кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році Ладижинська теплова електростанція збільшила виробництво електроенергії на 1,75%, або 0,065 млрд кВт/год., порівняно з 2009 роком - до 3,779 млрд кВт/год.

Довідка УНІАН. Ладижинська ТЕС розташована в Ладижині Вінницької області і входить до складу компанії "Західенерго". Оснащена 6 енергоблоками потужністю по 300 мВт кожен. До складу "Західенерго" входять Бурштинська, Добротвірська і Ладижинська ТЕС.