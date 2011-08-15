«Укртатнафта» скоротила переробку сировини на 13,6%

ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.), за оперативними даними, в січні-липні скоротило переробку нафтової сировини на 13,6%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 1 млн 790,1 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Постачання нафтової сировини у січні-липні на «Укртатнафту» скоротилося на 24,5%, порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, до 1 млн 515,1 тис. тонн.

У січні-липні «Укртатнафта» скоротила виробництво бензину на 10,5%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 545,6 тис. тонн, дизельного палива - на 27,1% - до 542,4 тис. тонн, мазуту - збільшила на 7,0% - до 294,9 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році «Укртатнафта» збільшила переробку нафтової сировини на 13,3%, порівняно з 2009 роком, до 3 млн 611,8 тис. тонн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укртатнафта» створене у 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн тонн переробки нафти на рік.