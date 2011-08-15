Лисичанський НПЗ збільшив переробку на 16,5%

Лисичанський нафтопереробний завод (ПрАТ «ЛІНІК», м. Лисичанськ, Луганська обл.), за оперативними даними, у січні-липні ц.р. збільшив переробку нафтової сировини на 16,5%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 2 млн 899,3 тис. тонн. Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Постачання нафтової сировини в січні-липні ц.р. на Лисичанський НПЗ збільшилося на 15,9%, порівнянно з аналогічним періодом 2010 року, до 2 млн 925,7 тис. тонн.

За 7 місяців п.р. Лисичанський НПЗ збільшив виробництво бензину на 29,5%, порівнянно з аналогічним періодом 2010 року, до 887,0 тис. тонн, дизельного палива - на 28,7% - до 849,5 тис. тонн, мазуту - на 17,7 % - до 842,8 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році Лисичанський НПЗ скоротив переробку нафтової сировини на 2,8%, порівняно з 2009 роком, до 4 млн 813,4 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Лисичанський НПЗ (Луганська обл.) - другий за потужністю в Україні завод, здатний щорічно переробляти 16 млн тонн нафти. Завод належить російсько-британському холдингу ТНК-ВР.

ПрАТ «ЛІНІК», яке є власником виробничих потужностей Лисичанського НПЗ, входить до групи компаній ТНК-ВР в Україні.