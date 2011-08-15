Шебелинський ГПЗ збільшив переробку на 0,5%

Шебелинське відділення з переробки газового конденсату і нафти (Шебелинський ГПЗ, Харківська обл.) ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз Україна", за оперативними даними, у січні-липні збільшило переробку газового конденсату на 0,5%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 404,2 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

У січні-липні Шебелинський ГПЗ збільшив виробництво бензину на 1,4%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 233,8 тис. тонн, дизельного палива - скоротив на 1,9% - до 103,3 тис. тонн, мазуту - скоротив на 6,2% - до 39,5 тис. тонн.

Нагадаємо, що з 10 по 17 травня Шебелинський ГПЗ був зупинений на ремонт, під час якого була проведена ревізія та ремонт технологічного обладнання, чистка колон та теплообмінної апаратури, заміна запірної арматури та трубопроводів.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році Шебелинський ГПЗ скоротив переробку газового конденсату на 10,3%, порівняно з 2009 роком, до 11,0 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Шебелинський ГПЗ, що входить до складу управління з переробки газу та газового конденсату найбільшої газодобувної компанії ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз Україна", виробляє бензини марок А-80, А-92, А-95 і А-98 за технологією та на обладнанні американської компанії UOP, яка у 1997 році виступила генпідрядником при реконструкції ГПЗ.

Нафтопродукти, вироблені Шебелинським ГПЗ, реалізуються через мережу автозаправних станцій, що працюють під брендом "Нафтогаз".

Загальна потужність Шебелинського ГПЗ на сьогодні становить 1,05 млн тонн сировини на рік.