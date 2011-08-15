Борг у 1,7 млрд. доларів не був причиною виникнення газової кризи між Україною та Росією - Шлапак

Борг у 1,7 млрд. доларів не був причиною виникнення газової кризи між Росією і Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час допиту у Печерському районному суді Києва заявив колишній заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК, відповідаючи на питання екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

«Ніякого відношення до виникнення кризи ця історія не має», - сказав він.

На думку О.ШЛАПАКА, усі відносини між «Газпромом» і «РосУкрЕнерго» не мають ніякого відношення до справи, яка розглядається в суді. А тому, переконаний він, не треба втягувати «РосУкрЕнерго» у цей процес як третю сторону.

Також О.ШЛАПАК зазначив, що зараз Україна не може в односторонньому порядку розірвати підписані у 2009 році контракти, оскільки, переконаний він, у такому випадку Європа може стати на бік Росії, побоюючись виникнення чергової газової кризи. «Нас все одно ткнуть мордою в цей контракт», - зазначив О.ШЛАПАК.

Відповідаючи на питання Ю.ТИМОШЕНКО, що завадило тодішньому Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ врегулювати газові питання під час зустрічей з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, О.ШЛАПАК сказав: «ЮЩЕНКО не мав права і компетенції лізти безпосередньо за Вас і ДУБИНУ в газові питання».