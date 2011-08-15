Philips встановив енергозберігаюче освітлення на стадіоні ФК «Севастополь»

Компанія Royal Philips Electronics забезпечила енергозберігаючим освітленням оновлену домашню арену футбольного клубу «Севастополь».

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, досягнуті виміряні рівні освітленості такі: вертикальна освітленість Ев = 1494 люкс; Емін / Еср = 0,76; Емін / Емакс = 0,60; горизонтальна освітленість Ег = 1761 люкс; Емін / Еср = 0,78; Емін / Емакс = 0,61.

«Дані показники говорять про те, що рівномірність світлорозподілу досить висока, тобто гравцям, уболівальникам на стадіоні, а також телеглядачам не буде здаватися, що одні частини поля освітлені яскравіше, ніж інші», - зазначають у повідомленні.

Дане світлове обладнання дозволяє заощадити близько 10% електроенергії на освітленні футбольного поля, що становить близько 40 кВт год. Світло спрямоване тільки в ті зони, де воно необхідне, що робить гру комфортною для гравців, глядачів, а також жителів навколишніх мікрорайонів, знижуючи ефект засліплення і забруднення світлом навколишнього простору.