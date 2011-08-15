Міллер пропонує Україні газову співпрацю «по-білоруськи»

Розвиток співпраці Росії і України в газовій сфері міг би будуватися за тією ж моделлю, що і з Білоруссю.

Про це заявив голова ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР журналістам за підсумками зустрічі з президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм БОЙКО сьогодні в Сочі, передає РІА "Новости".

«На думку «Газпрому», розвиток співробітництва в газовій сфері міг би будуватися за тією ж моделлю, за якою ми працюємо з нашими білоруськими друзями», - сказав О.МІЛЛЕР.

За його словами, на зустрічі Ю.БОЙКО представив пропозиції щодо розвитку газотранспортної співпраці між Росією та Україною, ці пропозиції охоплюють «не тільки співробітництво в газотранспортній сфері, а й співробітництво на інших напрямах».

«Ми вивчимо ці пропозиції і дамо їм оцінку, і направимо відповідь українським друзям», - сказав голова «Газпрому».

Нагадаємо, «Газпрому» належать 50% акцій білоруського газотранспортного підприємства «Белтрансгаз», зараз ведуться переговори про купівлю росіянами ще 50%.