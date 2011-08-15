За тиждень гуртові ціни на нафтопродукти знизилися в середньому на 1,4

З 8 по 15 серпня 2011 середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти знизилися на 0,8-1,8% (в середньому на 1,4%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі "А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 8 по 15 серпня 2011 ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 - знизилися на 1,2%, або 140 грн./тонна, - до 11 910 грн./тонна;

на бензин А-92 - знизилися на 0,8%, або 100 грн./тонна, - до 12 020 грн./тонна;

на бензин А-95 - знизилися на 1,8%, або 230 грн./тонна, - до 12 480 грн./тонна;

на дизельне пальне- знизилися на 1,7%, або 180 грн./тонна, - до 10 190 грн./тонна.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група« А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.