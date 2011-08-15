З 2012 року Росія запровадить для Білорусі знижуючий коефіцієнт при визначенні ціни на газ

Москва. Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН обіцяє, що з 2012 року Росія введе для Білорусі знижуючий «інтеграційний» коефіцієнт при визначенні ціни на газ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Білорусі Михайлом М’ЯСНИКОВИЧЕМ у Москві.

«Можу вас поінформувати: у Росії ухвалене рішення з наступного року, з 2012 року, ввести у газову формулу при визначенні ціни для Білорусі так званий інтеграційний знижуючий коефіцієнт», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що рівень цього коефіцієнта належить визначити у ході переговорів суб`єктів господарювання.

«Виходимо з того, що ми в рамках інтеграційних об`єднань повинні вийти на умови рівної конкуренції для всіх учасників економічної діяльності, і енергетика тут відіграє не останню роль», - додав він.

Російський прем`єр розраховує, що введення знижуючого коефіцієнта буде синхронізоване з придбанням "Газпромом" решти 50% у "Белтрансгазі".

У свою чергу, М.М’ясникович висловив сподівання, що цей коефіцієнт буде менш від одиниці.