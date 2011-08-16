Суд сьогодні продовжить розгляд кримінальної справи проти Тимошенко

Печерський районний суд міста Києва сьогодні, 16 серпня, продовжить розгляд по суті кримінальної справи, порушеної стосовно лідера партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за звинуваченням у перевищенні службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні її доставили з Лук`янівського слідчого ізолятора до будівлі Печерського суду на Хрещатику о 07.45. Лідера партії "Батьківщина" зустріли учасники акції протесту, яка проходить в ці дні в центрі Києва.

На подвір`ї суду зранку вишикувалася черга журналістів, які висвітлюють перебіг судового процесу. Однак, представники спецпідрозділу МВС "Грифон" ще й досі не пропускають їх до зали, обіцяючи відкрити двері лише о 09.15. Враховуючи, що засідання суду сьогодні почнеться о 09.30, часу для розміщення журналістів буде дуже мало.

У повідомленні нагадується, що учора на засіданні суддя Родіон КІРЄЄВ знову відмовив у задоволенні клопотання адвокатів екс-прем`єра про зміну їй міри запобіжного заходу.

Також учора Р.КІРЄЄВ не задовольнив клопотаннями сторони захисту про залучення до процесу свідків: він "дійшов висновку", що клопотання є передчасним і не підлягає задоволенню. При цьому сторона державного обвинувачення не тільки викликає вже заявлених свідків, але й клопоче про залучення нових.

Так, вчора суд погодився заслухати як свідка міністра енергетики та вугільної промисловості Ю.Бойка, натомість у задоволенні клопотання про залучення колишніх урядовців Григорія НЕМИРІ, Петра КРУПКА, Людмили ДЕНІСОВОЇ, Ігоря УМАНСЬКОГО, Івана ВАСЮНИКА, Миколи КУЙБІДИ та інших свідків захисту категорично відмовив.