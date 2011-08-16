Нафта у понеділок подорожчала

Нафтові ф'ючерси подорожчали за підсумками торгів у понеділок на тлі зростання акцій та ослаблення долара США, передає ПРАЙМ.

За підсумками торгів на Нью-йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування вересневих ф'ючерсів на легку малосірчисту нафту виросли на 2,50 долара, або на 2,9%, до 87,88 долара за барель.

Вересневі ф'ючерси на нафту марки Brent на ICE виросли в ціні на 1,88 долара, до 109,91 долара за барель.

У понеділок вранці долар знизився на тлі розчаровують даних Федерального резервного банку Нью-Йорка про ситуацію у виробничому секторі регіону, а акції відкрилися з підвищенням і утримали за собою завойовані позиції.

Євро також зміцнився напередодні запланованої на вівторок зустрічі лідерів двох найбільших європейських економік. На тлі побоювань щодо боргових проблем, які зберігаються в єврозоні, трейдери чекають результатів переговорів президента Франції Ніколя САРКОЗІ та канцлера Німеччини Ангели МЕРКЕЛЬ у Парижі. Минулого тижня Франція повідомила про те, що зростання ВВП у 2-му кварталі не виправдало очікувань, що породило побоювання про можливість зниження рейтингу боргових зобов'язань.

Наприкінці дня ціни на сиру нафту перевищили позначку 88 доларів за барель, що відбулося вперше за останні сім днів.

У короткостроковій перспективі ринок буде орієнтуватися на дані щодо запасів у США, які, як очікується, продемонструють скорочення запасів сирої нафти на 400 000 барелів, хоча нафтопереробні заводи зменшать свою завантаженість на 0,4 відсоткового пункту порівняно з 90% тижнем раніше.

Американський інститут нафти повинен опублікувати свої цифри за той же період у вівторок. Міністерство енергетики США представить свій звіт у середу.

Вересневі ф'ючерси на бензин за підсумками торгів подорожчали на 5,23 цента, до 2,8745 долара за галон, а вересневі ф'ючерси на топковий мазут виросли в ціні на 4,04 цента, до 2,9441 долара за галон.