Суд у справі Тимошенко розпочав допит колишнього міністра регіонального розвитку
09:50, 16 серпня 2011Енергетика
0
Печерський райсуд Києва розпочав допит колишнього міністра регіонального розвитку та будівництва Василя КУЙБІДИ як свідка у кримінальній справі проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за звинуваченням у перевищенні службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.
Як передає кореспондент УНІАН, 11 травня В.КУЙБІДУ допитували у цій справі у Генеральній прокуратурі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter