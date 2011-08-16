Суд у справі Тимошенко розпочав допит колишнього міністра регіонального розвитку

Печерський райсуд Києва розпочав допит колишнього міністра регіонального розвитку та будівництва Василя КУЙБІДИ як свідка у кримінальній справі проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за звинуваченням у перевищенні службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, 11 травня В.КУЙБІДУ допитували у цій справі у Генеральній прокуратурі.