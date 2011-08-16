Виробництво світлодіодів вирішить питання імпортозаміщення та енергозбереження - Семиноженко

В Україні буде налагоджене серійне виробництво світлодіодів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, про це заявив голова агентства Володимир СЕМИНОЖЕНКО під час виставки-презентації продукції вітчизняних виробників енергозберігаючої світлодіодної освітлювальної техніки, яка відбулась у Києві.

За його словами, серійне виробництво світлодіодів на українських заводах допоможе у вирішенні одразу двох стратегічних завдань: з імпортозаміщення та енергозбереження.

Як повідомив голова Держінформнауки, сьогодні в Україні виробляється лише 30% доданої вартості готових світлодіодних виробів. Але вже зараз є можливість виробляти 50%, а в перспективі – 80%. Українські заводи повністю готові до випробувального серійного виробництва світлодіодних пристроїв для освітлення станцій метро, під`їздів, вулиць тощо. До 2020 року 80% освітлення по всій країні буде забезпечуватися на основі світлодіодних технологій.

«Сьогодні ми переходимо від етапу наукових розробок до етапу виробництва. Держава стає основним замовником для вітчизняних виробників високотехнологічних товарів, і це – ознака нової економічної політики», – заявив В.СЕМИНОЖЕНКО.