Куйбіда підтвердив доцільність директив, виданих Тимошенко

Свідок у справі екс-прем'єра Юлії ТИМОШЕНКО, колишній міністр регіонального розвитку та будівництва України Василь КУЙБІДА сьогодні в Печерському суді Києва підтвердив доцільність видачі Ю. ТИМОШЕНКО у 2009 році директив на переговори щодо підписання газових контрактів, враховуючи важкий кризовий стан України у газовій сфері.

Про це повідомляє сайт Ю. ТИМОШЕНКО.

"У тій ситуації це було питання не тільки господарське, воно було і політичного значення. І я розумію, що в тій ситуації такі директиви варто було давати, тому що політична ситуація була дуже складною. Економіки теж, тому що ми могли отримати Алчевськ у нашій державі", - цитує сайт слова В. КУЙБІДИ.

Екс-міністр підкреслив, що під час газової кризи європейські країни вимагали від України безперебійного транзиту газу, незважаючи на те, що причиною кризи була позиція російської сторони.

"Тоді віце-прем'єр з міжнародних питань НЕМИРЯ поінформував про ті дзвінки і розмови, якими здійснювався фактичний тиск на Україну, і звинувачували Україну в тому, що вона є причиною непостачання газу до європейських країн", - додав він.