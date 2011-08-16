Ющенко підтримує дані ним свідчення у справі Тимошенко і просить оголосити їх у суді - заява

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтримує свої свідчення, дані ним під час досудового слідства у справі екс-прем'єра Юлії ТИМОШЕНКО, і просить оголосити їх під час судового засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві представників В. ЮЩЕНКА, що надійшла до канцелярії Печерського райсуду Києва, яку зачитав суддя Родіон КІРЄЄВ.

Згідно із заявою, В. ЮЩЕНКО перебуває за межами України. Він підтримує в повному обсязі свідчення, дані ним під час досудового слідства, і просить оголосити їх під час судового засідання. Ця заява датована 10 серпня цього року.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня суддя Печерського райсуду Києва Р. КІРЄЄВ постановив звернутися до Генеральної прокуратури України з приводу встановлення місця проживання колишніх Президента В. ЮЩЕНКА, міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА та інших для виклику їх на допит як свідків у кримінальній справі про обвинувачення Ю. ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

5 серпня прес-секретар В. ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА повідомила, що колишній Президент дасть свідчення у кримінальній справі Ю. ТИМОШЕНКО після повернення з відпустки. 15 серпня В. ЮЩЕНКО повернувся з Парижа до Києва.