Заявки на участь в аукціоні з експорту електроенергії подали дві компанії ДТЕК

ТОВ «ДТЕК. Східенерго» і ТОВ «Пауер Трейд», що входять до складу приватного енергохолдингу ДТЕК, подали заявки для участі в аукціоні НЕК «Укренерго» з експорту електроенергії у вересні ц.р.

Про це УНІАН повідомили в аукціонній комісії «Укренерго».

Згідно з повідомленням, потенційних учасників зацікавили всього 7 лотів перетину: у напрямку до Білорусі (350 МВт), Молдови (200 МВт), а також до Польщі (215 МВт). Стартова ціна на всі лоти визначена на рівні 1 тис. грн.

Аукціон відбудеться сьогодні о 16.00

Як повідомляв УНІАН, «Укренерго» виставило на аукціон з експорту електроенергії у вересні ц.р. доступ до пропускної спроможності перетину України потужністю 2,165 тис. МВт у 4 міждержавних напрямках.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку повинні придбати на річних і місячних аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, по яких здійснюється експорт.