Тимошенко та її адвокати хочуть почути від Бойка в суді про створення «РосУкрЕнерго» - Турчинов

Екс-прем'єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та її адвокати хочуть почути від міністра палива та вугільної промисловості Юрія БОЙКО під час допиту в Печерському райсуді Києва з розгляду справи про підписання газових контрактів з Росією у 2009 році про створення компанії «РосУкрЕнерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв'ю журналістам біля будівлі суду заявив заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ.

«Якби прокуратура і суд дійсно розглядали питання, які є предметом Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів, то він би повинен був давати свідчення, як він створював «РосУкрЕнерго», створювалися корупційні схеми, як він, перебуваючи на посаді першого заступника міністра палива та енергетики і керівника НАК «Нафтогазу», підписував з самого початку невигідні для країни угоди з «РосУкрЕнерго», в якій він представляв у керівництві одного з власників - пана ФІРТАША, та багато інших цікавих питань, які можна було б йому задати і почути відповідь», - сказав О. ТУРЧИНОВ.

Він зазначив, що існує багато питань щодо корупційної схеми, учасниками якої є діючі високопосадовці Україні.

Разом з тим О. ТУРЧИНОВ має сумнів, що у разі виклику Ю. БОЙКА до суду всі ці питання «будуть цікавити замовників цього процесу».

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня Печерський райсуд Києва вирішив викликати міністра палива та вугільної промисловості Ю. БОЙКА на допит як свідка у кримінальній справі екс-прем'єр-міністра Ю. ТИМОШЕНКО.